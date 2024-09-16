В серебряном платье с пайетками и обнаженными плечами: звезда "Бриджертонов" Никола Кохлан на светском ивенте

37-летняя актриса выбрала для своего появления на телевизионной премии гламурный лук.

Звезда "Бриджертонов" Никола Кохлан продемонстрировала эффектный аутфит на церемонии вручения премии "Эмми", которая состоялась в театре Peacock в Лос-Анджелесе.

Никола Кохлан / Фото: Associated Press

На красной дорожке актриса предстала в экстравагантном серебряном платье с пайетками от бренда Prabal Gurung. Наряд состоял из короткого платья с обнаженными плечами, пикантным декольте и баски, а также длинной прямой юбки.

Никола Кохлан / Фото: Associated Press

Кохлан сделала прическу "Мальвина", которую украсила брошью с камнями, нежный макияж, уши украсила лаконичными серьгами с камнями, а руку – кольцом с камнями.

Никола Кохлан / Фото: Associated Press

Напомним, Никола Кохлан на премьеру "Бриджертонов" надела розовое приталенное платье романтического дизайна от бренда Rodarte.

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