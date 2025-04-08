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- Шоу-бизнес
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В серебряном платье с пайетками: "Мисс Вселенная Чили 2024" в роскошном образе появилась в Милане
25-летняя Эмилия Дидес подчеркнула стройную фигуру гламурным нарядом.
Чилийская певица, модель и «Мисс Вселенная Чили 2024» — Эмилия Дидес — попала в объективы папарацци во время Миланской недели дизайна 2025 года.
Красавица продемонстрировала роскошный образ в закрытом платье с высокой горловиной и длинными рукавами, полностью расшитом серебряными пайетками. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.
Дидес собрала волосы в высокий хвост, сделала макияж с черными стрелками и темно-бежевой помадой, а также френч. В ушах у нее были элегантные серьги с камнями.