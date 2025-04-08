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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
528
Время на прочтение
1 мин

В серебряном платье с пайетками: "Мисс Вселенная Чили 2024" в роскошном образе появилась в Милане

25-летняя Эмилия Дидес подчеркнула стройную фигуру гламурным нарядом.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Эмилия Дидес

Эмилия Дидес / © Getty Images

Чилийская певица, модель и «Мисс Вселенная Чили 2024» — Эмилия Дидес — попала в объективы папарацци во время Миланской недели дизайна 2025 года.

Красавица продемонстрировала роскошный образ в закрытом платье с высокой горловиной и длинными рукавами, полностью расшитом серебряными пайетками. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.

Эмилия Дидес / © Getty Images

Эмилия Дидес / © Getty Images

Дидес собрала волосы в высокий хвост, сделала макияж с черными стрелками и темно-бежевой помадой, а также френч. В ушах у нее были элегантные серьги с камнями.

Дата публикации
Количество просмотров
528
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