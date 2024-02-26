В серебряном платье с пайетками: "победительница вампиров" Сара Мишель Геллар на светском мероприятии

Сара Мишель Геллар посетила 30-ю ежегодную церемонию вручения премии Гильдии киноактеров, которая состоялась в Лос-Анджелесе.

На красной дорожке актриса появилась в гламурном образе. На ней было серебряное длинное платье, расшитое пайетками и камнями, с прозрачными вставками на рукавах и в зоне декольте.

Сара Мишель Геллар / Фото: Associated Press

Лук Сара дополнила клатчем в тон и босоножками на платформе цвета металлик. Она сделала элегантную прическу с выпущенными спереди прядями, и макияж с акцентом на глазах. В ушах у нее были бриллиантовые серьги, а на руках – кольца с камнями.

Напомним, недавно Сара Мишель Геллар в золотом мини-платье, расшитом большими блестками, сходила на концерт австралийской певицы Кайли Миноуг.

Читайте также: