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- Шоу-бизнес
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В серебряном платье с пайетками: Тина Кароль примерила наряд от украинского бренда
Артистка эффектным блестящим платьем подчеркнула стройную фигуру.
Тина Кароль примерила гламурное платье от украинского бренда J'amemme и устроила в нем красивую фотосессию. Ее снимки опубликовал бренд на своей странице в Instagram.
На Тине было обтягивающее платье макси, расшитое серебряными пайетками, с американской проймой и разрезом на юбке сзади. Наряд идеально подчеркнул стройную фигуру звезды.
Аутфит Кароль дополнила белыми босоножками с ремешками и на шпильках. У нее была ее любимая прическа «Мальтинка» («Мальвинка»), макияж в нежных оттенках и молочный маникюр.
«Ярче звезд: все взгляды прикованы к @tina_karol в платье с блестками Cupidon», — подписал бренд пост.
Напомним, Тина Кароль, похудевшая на 4 килограмма, в стильных луках от украинских брендов похвасталась стройной фигурой в своем новом клипе.