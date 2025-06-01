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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В серебряном платье с пайетками: Тина Кароль примерила наряд от украинского бренда

Артистка эффектным блестящим платьем подчеркнула стройную фигуру.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Тина Король

Тина Король

Тина Кароль примерила гламурное платье от украинского бренда J'amemme и устроила в нем красивую фотосессию. Ее снимки опубликовал бренд на своей странице в Instagram.

Тина Король

Тина Король

На Тине было обтягивающее платье макси, расшитое серебряными пайетками, с американской проймой и разрезом на юбке сзади. Наряд идеально подчеркнул стройную фигуру звезды.

Тина Король

Тина Король

Аутфит Кароль дополнила белыми босоножками с ремешками и на шпильках. У нее была ее любимая прическа «Мальтинка» («Мальвинка»), макияж в нежных оттенках и молочный маникюр.

Тина Король

Тина Король

«Ярче звезд: все взгляды прикованы к @tina_karol в платье с блестками Cupidon», — подписал бренд пост.

Напомним, Тина Кароль, похудевшая на 4 килограмма, в стильных луках от украинских брендов похвасталась стройной фигурой в своем новом клипе.

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