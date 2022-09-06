В серебряном платье с пикантным вырезом: Джулианна Мур на Венецианском кинофестивале

61-летняя актриса и глава жюри Венецианского кинофестиваля продемонстрировала новый эффектный образ.
Джулианна Мур появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в эффектном аутфите. Звезда надела серебряное длинное асимметричное платье от Celine, которое имело пикантный вырез в зоне декольте.
Образ Мур дополнила украшениями от Cartier, нежным макияжем и скромной прической.
В прошлый раз актриса сияла перед фотографами в черном бархатном платье с глубоким V-образным вырезом и в босоножках на высокой платформе и каблуке.
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