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В серебряном платье с пикантным вырезом: Джулианна Мур на Венецианском кинофестивале

Дата публикации
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1999
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В серебряном платье с пикантным вырезом: Джулианна Мур на Венецианском кинофестивале

Джулианна Мур / Фото: Associated Press

61-летняя актриса и глава жюри Венецианского кинофестиваля продемонстрировала новый эффектный образ.

Джулианна Мур появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в эффектном аутфите. Звезда надела серебряное длинное асимметричное платье от Celine, которое имело пикантный вырез в зоне декольте.

Джулианна Мур / © Associated Press
Джулианна Мур / Фото: Associated Press

Образ Мур дополнила украшениями от Cartier, нежным макияжем и скромной прической.

Джулианна Мур / © Associated Press
Джулианна Мур / Фото: Associated Press
Джулианна Мур / © Associated Press
Джулианна Мур / Фото: Associated Press

В прошлый раз актриса сияла перед фотографами в черном бархатном платье с глубоким V-образным вырезом и в босоножках на высокой платформе и каблуке.

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