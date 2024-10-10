В серебряном платье с розами: Сара Джессика Паркер посетила осенний гала-концерт Нью-Йоркского балета

Звезда сериала "Секс в большом городе" - 59-летняя Сара Джессика Паркер - посетила осенний гала-концерт Нью-Йоркского балета, для которого сама нарядилась, как балерина. Актриса блистала на красной дорожке в очаровательном серо-серебряном платье от бренда Oscar de la Renta.

Сара Джессика Паркер, Энди Коэн и Эми Седарис / Фото: Associated Press

Наряд был длины миди, имел пышную фатиновую юбку и опущенную линию плеч. Наряд украшали большие розы серебристого цвета.

Образ Паркер дополнила серебристыми босоножками от своего бренда, прической-хвостом, макияжем с серыми блестками на глазах, а также украшениями, серьгами тонкой цепочкой и браслетами на запястьях.

Сара Джессика Паркер / Фото: Associated Press

Это мероприятие актриса посещает ежегодно. Например, на прошлогоднем гала-концерте Паркер тоже появилась в образе балерины она была в платье с открытыми плечами от Carolina Herrera, а также с большим черным бантом в волосах.

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