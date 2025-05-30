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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
83
Время на прочтение
1 мин

В серебряном платье с рукавами "летучая мышь": Сара Джессика Паркер позировала на крыше

Звезда продемонстрировала новый образ во время промо-тура.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер / © Инстаграм Сары Джессики Паркер

Любимица миллионов — актриса Сара Джессика Паркер — посетила очередное мероприятие посвященной выходу третьего сезона сериала «И просто так…». Звезда позировала на крыше в Париже. Во Франции она и ее коллеги по шоу сейчас проводят время в рамках промо-тура.

Она продемонстрировала серебряное платье в стиле «летучая мышь» из-за фасона рукавов. Наряд был выполнен из серебряной ткани, имел длинную юбку со шлейфом, а также роскошную вышивку на животе, декольте и рукавах.

Сара Джессика Паркер / © Инстаграм Сары Джессики Паркер

Сара Джессика Паркер / © Инстаграм Сары Джессики Паркер

Образ Паркер дополнила прической с зачесанными назад волосами, ярким макияжем и серьгами от Jenna Blake. Также она носила босоножки от Gianvito Rossi.

Сара Джессика Паркер / © Инстаграм Сары Джессики Паркер

Сара Джессика Паркер / © Инстаграм Сары Джессики Паркер

В Парижн Сара Джессика Паркер продемонстрировала и несколько других образов, в частности от Christian Dior и Vivienne Westwood.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик / © Getty Images

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик / © Getty Images

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

​​​​​​​Мэттью Бродерик и Сара Джессика Паркер / © Associated Press

​​​​​​​Мэттью Бродерик и Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

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