В серебряном платье с рукавами "летучая мышь": Сара Джессика Паркер позировала на крыше

Сара Джессика Паркер / © Инстаграм Сары Джессики Паркер

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Любимица миллионов — актриса Сара Джессика Паркер — посетила очередное мероприятие посвященной выходу третьего сезона сериала «И просто так…». Звезда позировала на крыше в Париже. Во Франции она и ее коллеги по шоу сейчас проводят время в рамках промо-тура.

Она продемонстрировала серебряное платье в стиле «летучая мышь» из-за фасона рукавов. Наряд был выполнен из серебряной ткани, имел длинную юбку со шлейфом, а также роскошную вышивку на животе, декольте и рукавах.

Сара Джессика Паркер / © Инстаграм Сары Джессики Паркер

Образ Паркер дополнила прической с зачесанными назад волосами, ярким макияжем и серьгами от Jenna Blake. Также она носила босоножки от Gianvito Rossi.

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Сара Джессика Паркер / © Инстаграм Сары Джессики Паркер

В Парижн Сара Джессика Паркер продемонстрировала и несколько других образов, в частности от Christian Dior и Vivienne Westwood.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Associated Press Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Associated Press ​​​​​​​Мэттью Бродерик и Сара Джессика Паркер / © Associated Press Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Associated Press Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Associated Press Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Associated Press Сара Джессика Паркер / © Associated Press Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images