В серебряном платье с сердечками: Хайди Клум в эффектном образе пришла на шоу

49-летняя модель продемонстрировала очередной красивый лук.
Хайди Клум приняла участие в "Очень позднем шоу с Джеймсом Корденом". В студии модель появилась в эффектном аутфите.
На модели было длинное серебряное платье от Naeem Khan с пайетками, красными сердечками и американской проймой. Оно отлично сидело на стройной фигуре звезды.
Наряд Клум дополнила серебряными босоножками на шпильках, идеально ровной укладкой и макияжем с акцентом на глазах.
Хайди так понравился образ, что она решила продемонстрировать его на видео, которое опубликовала в Instagram.
И сделала в гримерной забавное фото, где она улеглась на диване отдохнуть.
Напомним, на съемках шоу талантов America's Got Talent Хайди появилась в белом брючном костюме-тройке и туфлях в тон на каблуке.
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