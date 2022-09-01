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В серебряном платье с сердечками: Хайди Клум в эффектном образе пришла на шоу

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В серебряном платье с сердечками: Хайди Клум в эффектном образе пришла на шоу

Хайди Клум / Фото: Getty Images

49-летняя модель продемонстрировала очередной красивый лук.

Хайди Клум приняла участие в "Очень позднем шоу с Джеймсом Корденом". В студии модель появилась в эффектном аутфите.

На модели было длинное серебряное платье от Naeem Khan с пайетками, красными сердечками и американской проймой. Оно отлично сидело на стройной фигуре звезды.

Хайди Клум / © Getty Images
Хайди Клум / Фото: Getty Images

Наряд Клум дополнила серебряными босоножками на шпильках, идеально ровной укладкой и макияжем с акцентом на глазах.

Хайди так понравился образ, что она решила продемонстрировать его на видео, которое опубликовала в Instagram.

И сделала в гримерной забавное фото, где она улеглась на диване отдохнуть.

Напомним, на съемках шоу талантов America's Got Talent Хайди появилась в белом брючном костюме-тройке и туфлях в тон на каблуке.

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