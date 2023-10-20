В серебряном платье со звездами на подоле: Гвен Стефани получила звезду на Аллее славы

54-летняя певица присоединилась к знаменитостям, чьи имена увековечены на Аллее славы в Голливуде.

Табличку с именем Гвен Стефани установили 19 октября, а поддержать ее пришли близкие друзья и родственники.

Гвен Стефани / Фото: Associated Press

На церемонию открытия звезды Гвен пришла в очень гламурном мини-платье от бренда Christian Cowan, которое было выполнено в серебристом цвете, расшито пайетками, а его подол и рукава украшали большие зеркальные звезды.

Образ певица дополнила сетчатыми черными колготками и сапогами Le Silla Andy серебристого цвета с эффектом металлик. Также она украсила платье серебристым поясом, который подчеркивал ее талию.

Гвен Стефани / Фото: Associated Press

Традиционно Гвен накрасила губы красной помадой, сделала черные стрелки и собрала волосы в высокий хвост. Маникюр у нее был длинным и гламурным, а руки она украсила множеством колец.

Маникюр Гвен Стефани / Фото: Associated Press

Среди тех, кто пришел поддержать Гвен, был ее муж - кантри-певец Блейк Шелтон.

Гвен Стефани с мужем / Фото: Associated Press

На красной дорожке возле нею позировали трое ее сыновей - Кингстон, Зума и Аполло, которых она родила от брака с музыкантом Гэвином Россдэйлом.

Гвен Стефани с сыновьями / Фото: Associated Press

Также среди гостей были замечены и родители звезды.

Родители Гвен Стефани / Фото: Associated Press

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