В серебряном платье со звездами на подоле: Гвен Стефани получила звезду на Аллее славы

54-летняя певица присоединилась к знаменитостям, чьи имена увековечены на Аллее славы в Голливуде.
Табличку с именем Гвен Стефани установили 19 октября, а поддержать ее пришли близкие друзья и родственники.
На церемонию открытия звезды Гвен пришла в очень гламурном мини-платье от бренда Christian Cowan, которое было выполнено в серебристом цвете, расшито пайетками, а его подол и рукава украшали большие зеркальные звезды.
Образ певица дополнила сетчатыми черными колготками и сапогами Le Silla Andy серебристого цвета с эффектом металлик. Также она украсила платье серебристым поясом, который подчеркивал ее талию.
Традиционно Гвен накрасила губы красной помадой, сделала черные стрелки и собрала волосы в высокий хвост. Маникюр у нее был длинным и гламурным, а руки она украсила множеством колец.
Среди тех, кто пришел поддержать Гвен, был ее муж - кантри-певец Блейк Шелтон.
На красной дорожке возле нею позировали трое ее сыновей - Кингстон, Зума и Аполло, которых она родила от брака с музыкантом Гэвином Россдэйлом.
Также среди гостей были замечены и родители звезды.
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