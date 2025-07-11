В серебряном платье: стильная Джулия Гарнер на премьере фильма "Фантастическая четверка"

Джулия Гарнер / © Associated Press

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31-летняя актриса Джулия Гарнер, наиболее известная по роли в сериале «Озарк», стала гостьей мероприятия посвященного фильму «Фантастическая четвёрка: Первые шаги». Она появится в этой истории и исполнит роль Серебряного Серфера.

Актриса и ее стилисты решили сделать акцент на ее персонаже, поэтому на презентации в Лондоне она блистала перед фотографами в серебряном платье. Ее наряд был от бренда Thom Browne из коллекции весна-лето 2017, однако, возможно, платье создано для актрисы по индивидуальному заказу, поскольку в оригинальной версии в нем была вжила рубашка, а вот у платья Джулии имеется прозрачная сетчатая ткань из-под которой было видно шелковый бюстгальтер. Остальная часть платья была расшита довольно крупными пайетками.

Джулия Гарнер / © Associated Press

Образ актрисы дополняла укладка с легкими локонами, которые уложены на пробор назад.

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Джулия Гарнер / © Associated Press

Также это мероприятие посетила беременная актриса Ванесса Кирби. Она пришла в оригинальном голубом платье от Loewe, которое немного скрывало объемным дизайном уже заметно округлившийся живот.

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Getty Images Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Getty Images Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Getty Images Ванесса Кирби / © Associated Press