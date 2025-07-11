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- Шоу-бизнес
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В серебряном платье: стильная Джулия Гарнер на премьере фильма "Фантастическая четверка"
Образ актрисы стал отсылкой к ее роли в фильме.
31-летняя актриса Джулия Гарнер, наиболее известная по роли в сериале «Озарк», стала гостьей мероприятия посвященного фильму «Фантастическая четвёрка: Первые шаги». Она появится в этой истории и исполнит роль Серебряного Серфера.
Актриса и ее стилисты решили сделать акцент на ее персонаже, поэтому на презентации в Лондоне она блистала перед фотографами в серебряном платье. Ее наряд был от бренда Thom Browne из коллекции весна-лето 2017, однако, возможно, платье создано для актрисы по индивидуальному заказу, поскольку в оригинальной версии в нем была вжила рубашка, а вот у платья Джулии имеется прозрачная сетчатая ткань из-под которой было видно шелковый бюстгальтер. Остальная часть платья была расшита довольно крупными пайетками.
Образ актрисы дополняла укладка с легкими локонами, которые уложены на пробор назад.
Также это мероприятие посетила беременная актриса Ванесса Кирби. Она пришла в оригинальном голубом платье от Loewe, которое немного скрывало объемным дизайном уже заметно округлившийся живот.