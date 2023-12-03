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В серебряном топе из ниток от Tom Ford: Тимоти Шаламе в гламурном луке пришел на премьеру фильма "Вонка"

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
477
Время на прочтение
1 мин
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В серебряном топе из ниток от Tom Ford: Тимоти Шаламе в гламурном луке пришел на премьеру фильма "Вонка"

Тимоти Шаламе / Фото: Getty Images

27-летний актер появился на мероприятии в наряде от любимого бренда.

Тимоти Шаламе посетил премьеру семейного фэнтези "Вонка" в Париже, в котором он сыграл главную роль.

На мероприятии актер появился в гламурном лугке от бренда Tom Ford. На нем был серебряный топ, состоявший из тонких нитей, черные брюки со стрелками и черные кожаные туфли.

Тимоти Шаламе / © Getty Images
Тимоти Шаламе / Фото: Getty Images

Объемная кудрявая прическа завершила аутфит Тимоти.

О фильме:

Режиссером ленты "Вонка" является Пол Кинг. Он также является соавтором сценария вместе с Саймоном Фарнеби. В основу сюжета лег популярный детский роман "Чарли и шоколадная фабрика", написанный Роальдом Далем в 1964 году.

Это история о том, как Вилли Вонка стал известным изобретателем и шоколатье в мире сладостей. На собственном примере он доказывает, что самые лучшие вещи в жизни начинаются с мечты.

На украинские экраны фильм выйдет 14 декабря.

Напомним, Тимоти Шаламе на премьере фильма в Лондоне появился в культовом бархатном костюме от Tom Ford.

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Дата публикации
Просмотры
477
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