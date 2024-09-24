В серебряном тренче со стразами: 86-летняя Джейн Фонда эффектно продефилировала на Неделе моды в Париже

Невероятная Джейн Фонда приняла участие в шоу L'Oréal Walk Your Worth, состоявшемся в Palais Garnier в рамках Парижской недели моды.

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

На подиуме звезда появилась в стильном серебряном тренче, полностью покрытом стразами. У него также были золотые пуговицы и пояс с золотой пряжкой.

Лук Фонды дополнили черными плотными колготками и серебряными кроссовками.

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

У актрисы была объемная укладка с локонами, насыщенный макияж с розовой помадой и красный маникюр.

Актриса эффектно и уверенно дефилировала, кокетливо подмигивая гостям в зале.

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Напомним, Джейн Фонда на красной дорожке Каннского кинофестиваля произвела фурор своим роскошным аутфитом. На ней был черный комбинезон со штанами-клеш, шлейфом и V-образным декольте от бренда Elie Saab, который прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.

Читайте также: