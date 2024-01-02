В серьгах-бокалах и свитере наизнанку: Блейк Лайвли показала немного странный новогодний образ

Многодетная мать явно имела слишком много дел и забот в тот вечер, поскольку даже неправильно надела свитер.

Актриса Блейк Лайвли, известная по роли в сериале "Сплетница", показала в Instagram свой праздничный образ для новогодней ночи. В соцсеть она опубликовала просто селфи, на котором была запечатлена в розовом свитере, распущенными волосами и с ярким макияжем.

Также в ушах у нее были оригинальные гламурные серьги в виде бокалов мартини. Снимок она сопроводила небольшим описанием.

"Свитер наизнанку, который, как я думала, был правильной стороной; размазанная помада; потрясающие серьги "Мартини"; блестящие тени от Pat McGrath; очищенные зубы; 23:58; пока 2023, спасибо тебе за все", - написала актриса на фото.

Блейк Лайвли / Фото: Инстаграм Блейк Лайвли

Напомним, что также свой праздничный образ показала модель Джулия Фокс. Эпатажная звезда встретила новый год на вечеринке в серебристом костюме.

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