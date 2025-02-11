В серьгах-люстрах и платье с голой спиной: Кейт Хадсон произвела фурор нарядом на церемонии

Кейт Хадсон поразила своей элегантностью на светском мероприятии в Калифорнии. Актриса, которая от недавнего времени еще стала и певицей, посетила 30-ю церемонию вручения премии Critics Choice Awards.

Она выбрала для этого мероприятия элегантное платье черного цвета. Оно было однотонным, с подчеркнутыми бедрами и расклешенной юбкой со шлейфом. Автором платья является американский бренд Thom Browne.

Кейт Хадсон / Фото: Associated Press

Главным украшением платья был вырез на спине, украшенный небольшим бантиком.

Кейт Хадсон / Фото: Associated Press

Волосы Кейт были уложены в элегантный низкий пучок, на лице визажисты сделали ей нежный макияж, а вот ярким акцентом лука стали массивные серьги-люстры с камнями от Sabyasachi, а также массивное золотое кольцо с камнем, тоже от этого бренда.

Кейт Хадсон / Фото: Associated Press

У Кейт отличный вкус и недавно она также продемонстрировала, что умеет выбирать идеальные наряды для красных дорожек, когда появилась в пышном синем платье с цветами от бренда Carolina Herrera на церемонии вручения премий "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе. Образ она тогда дополнила украшениями от Bvlgari.

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