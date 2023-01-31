В серьгах-сердечках и в черном платье с разрезом: победительница "Холостяка-11" показала язык в ресторане

Победительница 11-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Анна Богдан опубликовала в Instagram фотографии, сделанные во время похода на ужин в ресторан.

На снимках девушка предстала в черном платье с вырезами по бокам на талии и высоким разрезом, который позволил ей показать стройные ноги. Лук она дополнила черными капроновыми колготами и блестящей сумочкой.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

Образ Богдан отлично гармонировал с ее фирменными кудрями, нежным макияжем и массивными серьгами в виде сердечек.

Второе фото получилось забавным. На нем Анна положила сумку на стол, взяла в руки нож и вилку и показала на камеру язык.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

"Я не я, когда голодна. У вас так же?" – подписала с юмором снимки Анна.

Напомним, ранее Анна Богдан в леопардовом платье с высоким разрезом позировала на Доминикане.

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