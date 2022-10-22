В серьгах в виде карабинов и с новой прической: Machine Gun Kelly надел украшения от украинского бренда

Знаменитости все чаще стали носить вещи и украшения от украинских брендом.

Американский певец, рок-музыкант и жених актрисы Меган Фокс, 32-летний Колсон Бэйкер, более известный как Machine Gun Kelly, посетил на прошлой неделе 23-й ежегодный кинофестиваль в Ньюпорт-Бич, который прошел на курорте Бальбоа-Бэй.

Machine Gun Kelly / Фото: Getty Images

Эпатажная знаменитость надел на красную дорожку светло-розовый костюм-тройку в цветочный мелкий принт от бренда Dzojchen. Дополнили его образ ботинки, новый цвет волос, а также яркий красный маникюр. Напомним, что Колсон - владеет брендом лаком для ногтей, поэтому постоянно на публике с яркими дизайнами.

Однако больше всего в этом образе музыканта привлекли наше внимание его украшения, ведь Machine Gun Kelly надел серьги от украинского бренда POCHE. Изделия были созданы для коллекции Carabine из полудрагоценного металла с розовой эмалью. Коллекция была представлена POCHE в 2021 году.

Machine Gun Kelly / Фото: Getty Images

Стоимость украшений, согласно сайту бренда, 290 евро.

Серьги Machine Gun Kelly

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