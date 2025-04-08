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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
153
Время на прочтение
1 мин

В серо-красном наряде на премию: Кейт Бланшетт надела лук от Louis Vuitton

Звезда посетила вручение театральной премии.

Автор публикации
Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Оскароносная актриса Кейт Бланшетт посетила церемонию вручения премии «Оливье» в Лондоне. Это британская награда, присуждаемая Лондонским Театральным Сообществом, в качестве признания профессиональных достижений в сфере театра.

Перед фотографами звезда позировала в ансамбле от бренда Louis Vuitton, который включал миди юбку со складками, а также кофту с длинными рукавами жиго (также их называют иногда рукав «баранья нога») и высокой горловиной. Ее образ завершали солнцезащитные очки и черные туфли.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Ранее в серо-красном наряде от Louis Vuitton Кейт Бланшетт уже выходила на публику. 55-летняя звезда позировала красной дорожке в Лондоне на премьере фильма. Это был костюм с голой спиной и красными рукавами.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
153
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