В серо-красном наряде на премию: Кейт Бланшетт надела лук от Louis Vuitton

Кейт Бланшетт / © Associated Press

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Оскароносная актриса Кейт Бланшетт посетила церемонию вручения премии «Оливье» в Лондоне. Это британская награда, присуждаемая Лондонским Театральным Сообществом, в качестве признания профессиональных достижений в сфере театра.

Перед фотографами звезда позировала в ансамбле от бренда Louis Vuitton, который включал миди юбку со складками, а также кофту с длинными рукавами жиго (также их называют иногда рукав «баранья нога») и высокой горловиной. Ее образ завершали солнцезащитные очки и черные туфли.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Ранее в серо-красном наряде от Louis Vuitton Кейт Бланшетт уже выходила на публику. 55-летняя звезда позировала красной дорожке в Лондоне на премьере фильма. Это был костюм с голой спиной и красными рукавами.

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Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Getty Images Кейт Бланшетт / © Getty Images Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Getty Images Кейт Бланшетт / © Getty Images Кейт Бланшетт / © Getty Images Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Getty Images Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Getty Images Кейт Бланшетт / © Getty Images Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Getty Images