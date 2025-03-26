В сером ансамбле и босоножках с цветочной брошью: Памела Андерсон на светской церемонии

57-летняя актриса и модель в монохромном аутфите от Tory Burch посетила мероприятие.

Памела Андерсон стала гостей 45-й ежегодной церемонии вручения наград Muse Awards для женщин в кино и телевидении, состоявшейся в Нью-Йорке.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

На красной дорожке она предстала в сером ансамбле из осенней коллекции 2025 года бренда Tory Burch, который состоял из удлиненного жакета и юбки миди. На ней также были серые капроновые колготки и темно-коричневые кожаные босоножки Tory Burch, один из которых был украшен изысканной брошью с камнями в виде цветов.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

У Памелы были распущены волосы, натуральный макияж с глянцевым блеском на губах и бриллиантовые серьги-гвоздики в ушах. Свой лук Андерсон завершила сумкой цвета слоновой кости с крокодиловым тиснением от вышеупомянутого бренда.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы писали, что красный купальник Памелы Андерсон выставили в музее. Здесь можно посмотреть, как он сейчас выглядит.

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