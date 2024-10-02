В сером джемпере и клетчатой мини-юбке: Камила Кабельо сходила на фэшн-шоу Miu Miu

Певица в стильном луке появилась на Неделе моды в Париже.

Камила Кабельо попала под прицел папарацци, когда шла на показ бренда Miu Miu, состоявшегося в рамках Парижской недели моды.

Артистка была одета в серый джемпер, из-под которого выглядывал белый ворот рубашки, и серую клетчатую мини-юбку с цветочной аппликацией из кожи, камнями и ремешками.

Камилла Кабельо / Фото: Getty Images

Лук Кабельо дополнила черными носками, лоферами и сумкой. У певицы была волнистая укладка, макияж с черными стрелками и молочный маникюр.

Напомним, Камила Кабельо приняла участие в шоу L'Oréal Walk Your Worth. На подиуме она появилась в черном бархатном мини-платье без бретелек, которое подчеркнуло ее стройные ноги.

Читайте также:

Образы певицы Камилы Кабельо (9 фото)