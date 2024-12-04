В сером кардигане и с кофе: Анджелина Джоли под прицелом папарацци в Нью-Йорке

В повседневной жизни актриса выбирает простые и удобные наряды, а также любит вещи из переработанных материалов.
Анджелину Джоли заметили папарацци на улице в Нью-Йорке, когда она выходила из своего бутика Atelier Jolie. Звезда была одета просто и в удобные вещи, поскольку сочетала белую майку с простыми черными брюками.
Также Джоли дополнила наряд обувью на высоких платформах и оверсайз кардиганом серого цвета на пуговицах. Кардиган у актрисы был от бренда Ryan Roche - он связан из переработанного кашемира.
Свой рабочий лук она дополнила солнцезащитными очками, небольшой сумкой-клатчем и легким макияжем. В руке Анджелина держала также стакан с кофе.
Свитер от этого же бренда, но черный, она носила на кинофестивале в Италии совсем недавно. Актриса сочетала его тогда с юбкой-карандашом и балетками.
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