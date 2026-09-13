- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 52
- Время на прочтение
- 1 мин
В сером костюме Chanel и полосатом галстуке: Николь Кидман посетила вечернее шоу
58-летняя актриса продемонстрировала элегантный аутфит в маскулинном стиле во время промокампании фильма «Практическая магия 2».
Николь Кидман стала гостьей «Вечернего шоу» с Джимми Фэлоном в Нью-Йорке. В эфире актриса рассказала о фильме «Практическая магия 2», в котором снова сыграла вместе с Сандрой Буллок.
Для появления в студии Кидман выбрала серый костюм Chanel из коллекции Pre-Fall 2026, созданной Матье Блази. Комплект состоял из приталенного жакета с накладными карманами и золотистой пуговицей, а также широких брюк со стрелками.
Под жакет она надела светло-розовую рубашку в полоску с большим заостренным воротником и полосатый шелковый галстук черного, белого и красного цветов. Образ актриса дополнила черными туфлями в мужском стиле.
У Николь была волнистая прическа с челкой и нежный макияж с розовыми румянами и черным карандашом на глазах.
Напомним, Николь Кидман рассказала о материнстве и о том, почему не хочет быть подругой своим детям.