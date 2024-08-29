В сером костюме и цветных украшениях: стильный образ Ярославы Магучих

Украинская легкоатлетка и чемпионка Олимпийских игр 2024 года в стильном сером наряде вышла на прогулку.
Ярослава Магучих поделилась в Instagram красивой фотографией, на которой она продемонстрировала новый стильный лук.
Спортсменка позировала на фоне водоема в белом топе и сером костюме, состоявшем из широких брюк и жакета с серыми пуговицами.
Ярослава сделала аккуратную прическу и дополнила аутфит серьгами и ожерельем с разноцветными камнями, а также часами. На плече у нее висела черная сумка.
Напомним, Ярослава Магучих в День Независимости появилась в центре столицы в белом кроп-топе с округлым вырезом и коротких шортах с цветным цветочным принтом, белым кружевом, волнообразным подолом с перфорацией и таким же поясом.
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