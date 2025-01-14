В сером костюме и на высоких шпильках: 59-летняя Брук Шилдс сходила на утреннее шоу

Актриса и модель выглядела прекрасно в эфире теле-шоу.

Папарацци подловили Брук Шилдс, когда она вышла из телевизионной студии ABC, где была на съемках шоу "Доброе утро, Америка" в Нью-Йорке. В эфире она рассказала о своих мемуарах "Брук Шилдс не имеет права стареть", которые на днях вышли в свет.

Актриса выглядела прекрасно. Она была одета в серый костюм от бренда Thom Browne, состоявшего из жакета и укороченных прямых брюк, белую рубашку и серый галстук.

Брук Шилдс / Фото: Getty Images

Образ Брук дополнила туфлями цвета металлик на высоких шпильках и черной стеганной сумкой от Chanel.

У звезды была аккуратная укладка с локонами, макияж с лиловой помадой и персиковыми румянами и серебряные серьги-люстры. В руке она держала очки в розовой оправе.

Напомним, в прошлый раз Брук Шилдс вышла в свет в образе total black. На ней был черный двубортный жакет и черное платье миди с разрезом.

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