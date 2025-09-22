ТСН в социальных сетях

В сером костюме и поло с пуговицами: Леонардо Ди Каприо в стильном образе появился на премьере фильма

50-летний голливудский актер активно занимается промотуром своей новой ленты.

Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо / © Associated Press

Леонардо Ди Каприо презентовал в Нью-Йорке свой новый фильм "Битва за битвой". Премьера черной комедии состоялась в Линкольн-центре.

Леонардо Ди Каприо / © Associated Press

Леонардо Ди Каприо / © Associated Press

Актер выбрал для своего появления серый костюм, который состоял из двубортного пиджака и брюк со стрелками. На нем также было кремовое поло с пуговицами и черные кожаные туфли.

Леонардо Ди Каприо / © Associated Press

Леонардо Ди Каприо / © Associated Press

Образ Ди Каприо дополнил часами и черным кольцом. У него была стильная прическа и щетина на лице.

О фильме:

Лента "Битва за битвой", сценарий которого написал и срежиссировал Пол Томас Андерсон, рассказывает о бывшем революционере Бобе Фергюсоне. Он живет в наркотической паранойе, держась в стороне от общества вместе со своей вспыльчивой дочерью Виллой. И вдруг появляется его давний враг, который похищает Виллу. Боб воссоединяется со своими экс-товарищами, чтобы найти дочь. В отчаянных поисках ему придется сойтись в смертельном поединке с собственными ошибками и тенями прошлого.

В фильме мы также увидим Шона Пенна, Бенисио дель Торо, Реджину Холл, Тейяну Тейлор, Чейз Инфинити и других.

В украинский прокат триллер выйдет 25 сентября.

