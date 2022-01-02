В сером костюме и с кубинской сигарой: участница "Холостяка-11" показала новые фото со своим любимым

В сером костюме и с кубинской сигарой: участница "Холостяка-11" показала новые фото со своим любимым

Джессика Чеги держит в тайне лицо бойфренда.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Джессика Чеги – опубликовала в Instagram Stories новые фото со своим бойфрендом. И снова девушка спрятала его лицо – на этот раз под большим желтым смайликом.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

Джесс пока не хочет показывать подписчикам лицо любимого.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

Чеги позировала с мужем, сидя на диване. Одной рукой он ее обнимал, а в другой держал кубинскую сигару. Рядом с ними на столе стояли бокалы с игристым.

Джессика была одета в серое мини-платье, а ее бойфренд в серый костюм, белую футболку и белые кроссовки.

"Мое выражение лица во время съемки", — подписала фото девушка.

Ранее Чеги показала их общую фотографию, сделанную у елки.

Напомним, не показывает лицо своего любимого и бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского – Юлия Мендель. Она выложила снимки из фотосессии, где видны только руки ее бойфренда.

Читайте также: