В сером костюме и с кубинской сигарой: участница "Холостяка-11" показала новые фото со своим любимым

Джессика Чеги держит в тайне лицо бойфренда.
Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Джессика Чеги – опубликовала в Instagram Stories новые фото со своим бойфрендом. И снова девушка спрятала его лицо – на этот раз под большим желтым смайликом.
Джесс пока не хочет показывать подписчикам лицо любимого.
Чеги позировала с мужем, сидя на диване. Одной рукой он ее обнимал, а в другой держал кубинскую сигару. Рядом с ними на столе стояли бокалы с игристым.
Джессика была одета в серое мини-платье, а ее бойфренд в серый костюм, белую футболку и белые кроссовки.
"Мое выражение лица во время съемки", — подписала фото девушка.
Ранее Чеги показала их общую фотографию, сделанную у елки.
Напомним, не показывает лицо своего любимого и бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского – Юлия Мендель. Она выложила снимки из фотосессии, где видны только руки ее бойфренда.
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