В сером костюме и с лаконичными серьгами: Елена Зеленская на презентации книги

В сером костюме и с лаконичными серьгами: Елена Зеленская на презентации книги

Первая леди Украины в новом деловом луке посетила мероприятие.

Елена Зеленская приняла участие в презентации книги "Мир без границ", в которой рассказывается о многообразии и равенстве, уважении и толерантном общении. Книга ориентирована на обучение детей помладше. Ее распространят среди украинских школ до конца этого года.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

В Instagram первая леди выложила фотографии с события. Там она предстала в строгом деловом образе. На Елене был серый костюм, состоящий из жакета и брюк клеш, а также темная водолазка.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Лук Зеленская дополнила черной обувью, черной маской и лаконичными серьгами. Аккуратная укладка, вишневый маникюр и нежный макияж завершил образ Елены.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

А на встрече со студентами Зеленская появилась в свитере ананасового цвета, брюках-палаццо и туфлях на шпильках.

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