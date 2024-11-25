В сером костюме и с сумкой Gucci: Сара Джессика Паркер на кинофестивале в Турине

Она стала одной из почетных гостей мероприятия.
На прошлой неделе в Турине стартовал Международный кинофестиваль. Гостьей мероприятия стала американская актриса Сара Джессика Паркер - звезда сериала "Секс в большом городе".
Актриса проводит в Италии уже несколько дней и в рамках мероприятия посетила третий фестивальный день. Она появилась на публике в сером костюме, который включал жакет и юбку-карандаш ниже колен.
Образ Паркер дополнила туфлями на каблуках с гламурными брошками и черной сумкой от Gucci. Также известная актриса распустила свои длинные волосы и сделала макияж.
Мероприятие она посетила и в день открытия. Паркер тогда вышла на публику в длинной бархатной юбке, которую носила в сочетании с белой рубашкой и жакетом. Этот элегантный наряд она разбавила тогда гламурными аксессуарами - сумкой и туфлями со стразами.
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