В сером костюме и с сумкой Gucci: Сара Джессика Паркер на кинофестивале в Турине

Она стала одной из почетных гостей мероприятия.

На прошлой неделе в Турине стартовал Международный кинофестиваль. Гостьей мероприятия стала американская актриса Сара Джессика Паркер - звезда сериала "Секс в большом городе".

Актриса проводит в Италии уже несколько дней и в рамках мероприятия посетила третий фестивальный день. Она появилась на публике в сером костюме, который включал жакет и юбку-карандаш ниже колен.

Образ Паркер дополнила туфлями на каблуках с гламурными брошками и черной сумкой от Gucci. Также известная актриса распустила свои длинные волосы и сделала макияж.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Мероприятие она посетила и в день открытия. Паркер тогда вышла на публику в длинной бархатной юбке, которую носила в сочетании с белой рубашкой и жакетом. Этот элегантный наряд она разбавила тогда гламурными аксессуарами - сумкой и туфлями со стразами.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Читайте также:

Красивые выходы Сары Джессики Паркер (29 фото)