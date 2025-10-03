- Дата публикации
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 99
- Время на прочтение
- 1 мин
В сером костюме и с сумкой Hermès Kelly: Виктория Бекхэм на Неделе моды в Париже
Дизайнер и бывшая участница британской группы Spice Girls имеет отличное чувство стиля и каждым своим выходом она это подтверждает.
Викторию Бекхэм папарацци подловили возле отеля перед фэшн-показом в рамках Парижской недели моды.
Модельер, как всегда, выглядела стильно, она была одета в белый топ и серый костюм, который состоял из жакета и брюк свободного кроя с высокой посадкой и стрелками. На талии у Викки был кожаный пояс цвета латте.
Лук Бекхэм дополнила черной обувью на высоких платформах и каблуках и коричневой сумкой Hermès Kelly. Волосы у дизайнера были уложены в локоны, на лице был нежный макияж и любимые массивные черные очки, а шею она украсила деликатной цепочкой с миниатюрной подвеской.
Напомним, в прошлый раз Виктория Бекхэм появилась на улицах Парижа также в сером костюме, только другой модели.