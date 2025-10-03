В сером костюме и с сумкой Hermès Kelly: Виктория Бекхэм на Неделе моды в Париже

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Реклама

Викторию Бекхэм папарацци подловили возле отеля перед фэшн-показом в рамках Парижской недели моды.

Модельер, как всегда, выглядела стильно, она была одета в белый топ и серый костюм, который состоял из жакета и брюк свободного кроя с высокой посадкой и стрелками. На талии у Викки был кожаный пояс цвета латте.

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Лук Бекхэм дополнила черной обувью на высоких платформах и каблуках и коричневой сумкой Hermès Kelly. Волосы у дизайнера были уложены в локоны, на лице был нежный макияж и любимые массивные черные очки, а шею она украсила деликатной цепочкой с миниатюрной подвеской.

Реклама

Напомним, в прошлый раз Виктория Бекхэм появилась на улицах Парижа также в сером костюме, только другой модели.