Шоу-бизнес
99
1 мин

В сером костюме и с сумкой Hermès Kelly: Виктория Бекхэм на Неделе моды в Париже

Дизайнер и бывшая участница британской группы Spice Girls имеет отличное чувство стиля и каждым своим выходом она это подтверждает.

Алина Онопа
Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Викторию Бекхэм папарацци подловили возле отеля перед фэшн-показом в рамках Парижской недели моды.

Модельер, как всегда, выглядела стильно, она была одета в белый топ и серый костюм, который состоял из жакета и брюк свободного кроя с высокой посадкой и стрелками. На талии у Викки был кожаный пояс цвета латте.

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Лук Бекхэм дополнила черной обувью на высоких платформах и каблуках и коричневой сумкой Hermès Kelly. Волосы у дизайнера были уложены в локоны, на лице был нежный макияж и любимые массивные черные очки, а шею она украсила деликатной цепочкой с миниатюрной подвеской.

Напомним, в прошлый раз Виктория Бекхэм появилась на улицах Парижа также в сером костюме, только другой модели.

99
