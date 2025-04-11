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В сером костюме и в объятиях возлюбленного: жена Виктора Павлика впервые после пластической операции посетила мероприятие
Блогер Екатерина Репьяхова вышла в свет после того, как увеличила подбородок с помощью импланта.
Певец Виктор Павлик и его жена Екатерина Репьяхова посетили презентацию нового флагманского проекта Анатолий Анатолич «Когда я был маленьким», которая прошла в детском кинотеатре «Кадр» .
Это первый выход Екатерины после ее третьей пластической операции – она увеличила подбородок с помощью импланта.
Блогер появилась там в стильном луке. На ней был серый брючный костюм, кремовый топ и белые кроссовки. Аутфит Репьяхова дополнила красивыми серьгами в виде цветов и деликатной цепочкой. Свой образ Екатерина завершила черной сумкой.
Виктори Павлик был одет во все черное: рубашку, брюки и обувь.
К слову, проект Анатолия Анатолича «Когда я был маленьким» – это разговор о том, как формируется личность, какие события и люди влияют на мечты, выбор и будущее. Героем первого выпуска стал телеведущий Андрей Бедняков.
Кроме того, проект имеет важную миссию — помочь собирать средства на лечение онкобольных детей.