Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова

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Певец Виктор Павлик и его жена Екатерина Репьяхова посетили презентацию нового флагманского проекта Анатолий Анатолич «Когда я был маленьким», которая прошла в детском кинотеатре «Кадр» .

Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова

Это первый выход Екатерины после ее третьей пластической операции – она увеличила подбородок с помощью импланта.

Блогер появилась там в стильном луке. На ней был серый брючный костюм, кремовый топ и белые кроссовки. Аутфит Репьяхова дополнила красивыми серьгами в виде цветов и деликатной цепочкой. Свой образ Екатерина завершила черной сумкой.

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Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова

Виктори Павлик был одет во все черное: рубашку, брюки и обувь.

Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова

К слову, проект Анатолия Анатолича «Когда я был маленьким» – это разговор о том, как формируется личность, какие события и люди влияют на мечты, выбор и будущее. Героем первого выпуска стал телеведущий Андрей Бедняков.

Кроме того, проект имеет важную миссию — помочь собирать средства на лечение онкобольных детей.