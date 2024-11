В сером костюме и яркой рубашке: Эль Фэннинг посетила фотоколл к фильму "Полная неизвестность"

Актриса Эль Фэннинг посетила новое мероприятие в Лондоне - в этот раз она блистала на на фотосессию для фильма "Полная неизвестность", в котором сыграла с красавчиком Тимоти Шаламе.

Эль Фэннинг / Фото: Associated Press

По такому случаю актриса надела не вечернее платье, а стильный оверсайз костюм от бренда Bottega Veneta. Ее наряд был серого цвета и включал двубортный жакет со штанами. Костюм Эль носила в сочетании с яркой рубашкой в клетчатый принт красного цвета.

Волосы она собрала в низкий хвост, сделала легкий макияж, а также дополнила образ черными лоферами с золотой фурнитурой.

Эль Фэннинг / Фото: Associated Press

Напомним, что во время съемок в этом фильме Эль и Тимоти регулярно фотографировали папарацци и актеров было просто не узнать. У актрисы были волосы другого цвета, а Тимоти носил рубашки и потертые джинсы.

Тимоти Шаламе и Эль Фэннинг / Фото: Getty Images

Тимоти Шаламе и Эль Фэннинг / Фото: Getty Images

Шаламе сыграл легендарного музыканта и певца Боба Дилана, а Фэннинг досталась роль возлюбленной главного героя - Сьюз Ротоло, которая была американской художницей итальянского происхождения и дочерью радикалов - членов Коммунистической партии США. Это были первые серьезные отношения Дилана и продлились они с 1961 по 1964 год. Именно эта девушка сфотографирована рука об руку с Диланом на обложке его второго альбома The Freewheelin' Bob Dylan. Критики тогда связали Ротоло с некоторыми ранними песнями Дилана о любви, включая Don't Think Twice It's All Right.

Боб Дилан и Сьюз Ротоло на обложке альбома The Freewheelin’ Bob Dylan / Фото: Getty Images

