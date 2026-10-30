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- Шоу-бизнес
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В сером костюме с бра и цветочной аппликацией: Рэйчел Зеглер на премьере в Нью-Йорке
Актриса сочетала строгий крой с пикантным топом и цветочным декором.
Рэйчел Зеглер посетила премьеру спектакля «A Few Good Men» в театре Линкольн-центра в Нью-Йорке. На красной дорожке она продемонстрировала интересный образ из коллекции прет-а-порте весна-лето 2025 бренда Markgong.
На актрисе был облегающий серый жакет с прорезным нагрудным карманом и карманами с клапанами. Рэйчел расстегнула его, показав топ-бра с драпировкой и узлом посередине, который открывал декольте и живот.
Верх она сочетала с юбкой-карандашом длины миди, украшенной серебристой аппликацией в виде ветки роз с листьями и бутонами. На ногах у нее были остроносые туфли-лодочки цвета металлик на шпильках.
Рэйчел распустила волосы, нанесла макияж с акцентом на глазах, украсила уши блестящими серьгами, а на руках у нее было несколько колец.
Напомним, Рэйчел Зеглер продемонстрировала на вечеринке нежный образ в лавандовом платье-комбинации с откровенным декольте.