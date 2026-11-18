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- Шоу-бизнес
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В сером костюме с необычными брюками и с сумкой Chanel: Николь Кидман папарацци подловили в Нью-Йорке
59-летняя актриса в интересном аутфите вышла в свет.
Николь Кидман попала в объективы папарацци возле San Vicente West Village в Нью-Йорке. Актриса улыбалась фотографам, прогуливаясь по улице.
Звезда была в графитово-сером костюме, состоящем из приталенного жакета и широких брюк с высокой посадкой и длинными драпированными деталями по бокам.
Под жакет Николь надела белую блузку с воротником-стойкой и рюшами вдоль застежки. Ее плиссированные манжеты выглядывали из-под рукавов жакета.
Кидман дополнила лук черными кожаными лоферами на низкой подошве и большой черной замшевой стеганой сумкой Chanel с золотистой фурнитурой и ремешком-цепочкой. В ушах у нее были золотые серьги с камнями, а на руке — кольцо.
Актриса собрала волосы сзади, оставив челку и волнистые пряди у лица, и сделала макияж с розовыми румянами и ягодной помадой.