Николь Кидман / © Getty Images

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Николь Кидман попала в объективы папарацци возле San Vicente West Village в Нью-Йорке. Актриса улыбалась фотографам, прогуливаясь по улице.

Звезда была в графитово-сером костюме, состоящем из приталенного жакета и широких брюк с высокой посадкой и длинными драпированными деталями по бокам.

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Николь Кидман / © Getty Images

Под жакет Николь надела белую блузку с воротником-стойкой и рюшами вдоль застежки. Ее плиссированные манжеты выглядывали из-под рукавов жакета.

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Кидман дополнила лук черными кожаными лоферами на низкой подошве и большой черной замшевой стеганой сумкой Chanel с золотистой фурнитурой и ремешком-цепочкой. В ушах у нее были золотые серьги с камнями, а на руке — кольцо.

Актриса собрала волосы сзади, оставив челку и волнистые пряди у лица, и сделала макияж с розовыми румянами и ягодной помадой.

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