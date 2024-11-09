В сером костюме с принтом: Деми Мур на презентации нового сериала в Лондоне

В Лондоне состоялась презентация сериала "Землевладелец" от Paramount+, действие в котором происходит в наши дни в Западном Техасе в США. Одну из ролей в этом проекте сыграла актриса Деми Мур, поэтому посетила мероприятие.

Она вышла к фотографам в эффектном сером клетчатом наряде от известного итальянского бренда Erdem. Костюм актрисы был представлен в круизной коллекции 2025. Он включал приталенный жакет на черных пуговицах и миди-юбку. На обоих вещал был большой черный принт в виде цветов.

Этот образ Деми дополнила туфлями в стиле Мэри Джейн черного цвета, несколькими украшениями, макияжем, а также своей любимой прической с длинными распущенными волосами.

Деми Мур / Фото: Getty Images

Напомним, что не так давно с Мур также вышел фильм "Субстанция" и перед его премъерой Леди.ТСН.ua вместе с дистрибьютором фильма в Украине показывал эксклюзивный отрывок этой нашемевшей ленты.

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