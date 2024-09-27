В сером лаконичном луке: Адриана Лима посетила Неделю моды в Париже

Бразильская супермодель, наиболее известна как одна из ангелов Victoria's Secret - 43-летняя Адриана Лима - посетила Неделю моды в Париже. Она появилась на шоу Schiaparelli, на котором бренд демонстрировал публике коллекцию весна-лето 2025. Модель приняла участие в показе и вышла на подиум.

Адриана Лима / Фото: Associated Press

Адриану сфотографировали в совершенно сером образе. Модель надела рубашку, классические брюки и накинула на плечи пальто.

В руке она держала черную сумку, а также была одета в ботинки на грубой подошве. Волосы при этом Лима собрала в гладкую прическу и сделала на лице макияж.

Адриана Лима / Фото: Associated Press

Также на этом мероприятии появились сестры Дженнер - Кайли и Кендалл.Кайли продемонстрировала перед камерами эффектное платье с оригинальным декольте.

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