В сером лаконичном луке: Адриана Лима посетила Неделю моды в Париже

Звезда оделась стильно, но очень скромно.
Бразильская супермодель, наиболее известна как одна из ангелов Victoria's Secret - 43-летняя Адриана Лима - посетила Неделю моды в Париже. Она появилась на шоу Schiaparelli, на котором бренд демонстрировал публике коллекцию весна-лето 2025. Модель приняла участие в показе и вышла на подиум.
Адриану сфотографировали в совершенно сером образе. Модель надела рубашку, классические брюки и накинула на плечи пальто.
В руке она держала черную сумку, а также была одета в ботинки на грубой подошве. Волосы при этом Лима собрала в гладкую прическу и сделала на лице макияж.
Также на этом мероприятии появились сестры Дженнер - Кайли и Кендалл.Кайли продемонстрировала перед камерами эффектное платье с оригинальным декольте.
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