В сером луке и с сумкой Gucci: стильная Келли Брук на улицах Лондона

В сером луке и с сумкой Gucci: стильная Келли Брук на улицах Лондона

Наряд знаменитости идеален для прохладного дня.

Британская радиоведущая и актриса Келли Брук очень любит лаконичные луки, в которых сочетает как вещи демократичных брендов, так и люксовые. Например, на одном из последних снимков, которые сделали в Лондоне папарацци, Келли была в сером аутфите.

Знаменитость сочетала длинное пальто мышиного цвета с теплым свитером, объемными джинсами и кроссовками. Завершили лук шапка, украшение на шее с именем девушки, круглая черная сумка на цепочке от Gucci и солнцезащитные очки Ray-Ban.

Келли Брук / Getty Images

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