В сером мини-платье и с питоновой сумочкой: звезда соцсетей в пикантном луке сходила на ужин

Мандана Болорчи / © Getty Images

В объективы папарацци в Западном Голливуде попала американская звезда соцсетей Мандана Болорчи. Девушка вышла из своей машины Rolls Royce и направлялась на ужин в отель Chateau Marmont.

Для своего выхода в свет она выбрала пикантный аутфит. На Мандане было серое мини-платье без бретелек и с драпировкой на юбке, которое едва не сползло с ее пышной груди.

Лук Болорчи дополнила кожаными черными высокими перчатками, серыми блестящими капроновыми колготами, сверху которых она надела черные носки в сетку со стразами и открытыми носками. Обута она была в черные замшевые босоножки на шпильках. В руках звезда соцсетей держала небольшую сумочку с питоновым принтом.

Мандана сделала прическу с мягкими локонами и насыщенный вечерний макияж.