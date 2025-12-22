ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
63
Время на прочтение
1 мин

В сером мини-платье и с питоновой сумочкой: звезда соцсетей в пикантном луке сходила на ужин

Мандана Болорчи своим эффектным видом привлекла внимание папарацци.

Мандана Болорчи

Мандана Болорчи / © Getty Images

В объективы папарацци в Западном Голливуде попала американская звезда соцсетей Мандана Болорчи. Девушка вышла из своей машины Rolls Royce и направлялась на ужин в отель Chateau Marmont.

Для своего выхода в свет она выбрала пикантный аутфит. На Мандане было серое мини-платье без бретелек и с драпировкой на юбке, которое едва не сползло с ее пышной груди.

Мандана Болорчи / © Getty Images

Мандана Болорчи / © Getty Images

Лук Болорчи дополнила кожаными черными высокими перчатками, серыми блестящими капроновыми колготами, сверху которых она надела черные носки в сетку со стразами и открытыми носками. Обута она была в черные замшевые босоножки на шпильках. В руках звезда соцсетей держала небольшую сумочку с питоновым принтом.

Мандана сделала прическу с мягкими локонами и насыщенный вечерний макияж.

Дата публикации
Количество просмотров
63
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie