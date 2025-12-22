- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 63
- Время на прочтение
- 1 мин
В сером мини-платье и с питоновой сумочкой: звезда соцсетей в пикантном луке сходила на ужин
Мандана Болорчи своим эффектным видом привлекла внимание папарацци.
В объективы папарацци в Западном Голливуде попала американская звезда соцсетей Мандана Болорчи. Девушка вышла из своей машины Rolls Royce и направлялась на ужин в отель Chateau Marmont.
Для своего выхода в свет она выбрала пикантный аутфит. На Мандане было серое мини-платье без бретелек и с драпировкой на юбке, которое едва не сползло с ее пышной груди.
Лук Болорчи дополнила кожаными черными высокими перчатками, серыми блестящими капроновыми колготами, сверху которых она надела черные носки в сетку со стразами и открытыми носками. Обута она была в черные замшевые босоножки на шпильках. В руках звезда соцсетей держала небольшую сумочку с питоновым принтом.
Мандана сделала прическу с мягкими локонами и насыщенный вечерний макияж.