В сером мини-платье и с сумкой Louis Vuitton: Зендею заметили в Риме по пути в магазин

Звезда сериала “Эйфория” проводит время в Европе.
26-летнюю актрису Зендею сфотографировали в Риме, когда она в сопровождении охраны направлялась в ювелирный магазин Bvlgari. Девушка является амбассадором этого бренда и регулярно участвует в рекламных кампаниях и снимается в рекламе - пришла она в бутик по работе или на шопинг, не сообщалось.
На Зендее было легкое серое мини-платье с разрезами на бедрах и драпировкой, которое она дополнила черными лоферами, большой сумкой от Louis Vuitton и парой золотых сережек.
Также звезда дополнила образ солнцезащитными очками, а волосы собрала в низкий пучок.
Ранее она появилась на Неделе моды в Париже, тогда на ней были мини-шорты с хищным принтом, которые она сочетала с жакетом и сапогами.
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