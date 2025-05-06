В сером наряде фасона «русалка»: Эшли Грэм стала гостьей Met Gala 2025

Эшли Грэм / © Associated Press

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37-летняя модель и мать троих детей приехала на светское мероприятие в светло-сером костюме в тонкую полоску от Boss. Жакет был с V-образным декольте, к которому Грэм прикрепила небольшую брошь, а макси-юбка с высоким вырезом спереди и шлейфом сзади.

Эшли Грэм / © Associated Press

Эшли Грэм / © Associated Press

Эшли обула серые туфли-лодочки, украшенные пряжками и стразами, сделала выразительный макияж, волосы собрала в прическу и в уши надела крупные серьги.

Эшли Грэм / © Associated Press

Эшли Грэм / © Associated Press

Напомним, серый наряд для выхода на Бал Института костюма выбрала и модель Кендалл Дженнер. Модель приехала в сером костюме от Torisheju, который состоял из укороченного жакета с глубоким вырезом на декольте и макси-юбки фасона «русалка».

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Кендалл Дженнер / © Associated Press