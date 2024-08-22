В сером наряде и очках: эпатажная FKA Twigs попала в объективы фотографов

Интервью и шоу она посещает, поскольку с ее участием вышел фильм "Ворон".

36-летняя певица FKA Twigs, настоящее имя которой Талия Барнетт, попала в объективы фотографов в Нью-Йорке. Она сходила на интервью шоу Good Morning America.

На знаменитости, которую также многие знают как бывшую девушку Роберта Паттинсона, был наряд серого цвета включающий длинную юбку с драпировкой, тонкую обтягивающую кофту, а также накидку.

Эпатажности образу добавляла обувь, которая напоминала лунные ботинки, ведь они были огромными и со складками. Также на глаза она надела необычные очки.

FKA Twigs / Фото: Getty Images

Ранее FKA Twigs тоже продемонстрировала необычную обувь. Знаменитость сходила на ужин в ботфортах коричневого цвета на огромных платформах, которые были от бренда Windowsen, который смело миксует кутюр, спорт и футуризм. FKA Twigs сотрудничает с ним давно.

FKA Twigs / Фото: Getty Images

С сегодняшнего дня фильм "Ворон" в национальном прокате.

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