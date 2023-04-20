В сером очень коротком платье Prada: Рита Ора попала под прицел фотографов в Лондоне

Британская певица Рита Ора известна своим эффектным стилем и любовью к смелым вещам и “голыми” платьями, но иногда даже она может удивлять. На днях девушку сфотографировали в Лондоне, когда она шла на BBC The One Show.

Рита Ора / Фото: Getty Images

Для своего появления в программе певица надела мини-платье от Prada серого цвета. Это был однотонный наряд с очень короткой юбкой и топом, который держался на спине на резинке.

Спереди платье украшала драпировка, а декольте было прямым. Образ певица дополнила черными туфлями на широких каблуках и с ремешками в стиле "Мэри Джейн", а также собрала волосы в высокую прическу с кудряшками.

Рита Ора / Фото: Getty Images

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