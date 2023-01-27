В сером пальто и сапогах на резиновой подошве: Кортни Лав в стильном луке сходила на шоу Fendi

В рамках Парижской недели моды состоялся показ кутюрной коллекции бренда Fendi. Фэшн-шоу посетила Кортни Лав, которую не часто увидишь на мероприятиях.

Артистка с ног до головы оделась в лук от Fendi. На ней был голубой наряд с высокой горловиной и лентой с надписью бренда и серое пальто с прорезанными рукавами и атласным поясом.

Аутфит Кортни дополнила черными капроновыми колготами и голубыми сапогами на высокой резиновой платформе. На плече у нее висела серая сумочка.

Кортни Лав / Фото: Getty Images

Лав сделала аккуратную укладку, макияж с синими стрелками, уши украсила интересными серьгами, а на пальце у нее было кольцо с большим бриллиантом. В руках звезда держала черные солнцезащитные очки.

Напомним, Кортни Лав побывала на вечеринке друга DJ Fat Tony в Лондоне. Она появилась там в кружевном коричневом платье с шелковым бантом.

Читайте также: