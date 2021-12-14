В сером пиджаке и белой футболке: "Ведьмака" Генри Кавилла подловили папарацци

Актер направлялся на интервью.

Уже в эту пятницу, 17 декабря, состоится премьера 2 сезона сериала "Ведьмак", снятого по циклу романов польского писателя Анджея Сапковского. Главную роль - Геральта из Ривии - в сериале, конечно же, исполнит 38-летний Генри Кавилл.

Вчера актера подловили папарацци в Нью-Йорке, когда он направлялся на съемку в The Late Show with, которое ведет Стивен Кольбер. На шоу он пришел, чтобы рассказать о новом сезоне "Ведьмака".

Генри выбрал для эфира не самый обычный образ, ведь сочетал серый пиджак в клетку со светлыми однотонными брюками, белой футболкой и коричневыми ботинками. Единственным ярким пятном в образе знаменитости стал голубой платок в нагрудном кармане.

Генри Кавилл / Getty Images

Также стоит добавить, что актер является сам поклонником книг и видеоигр о "Ведьмаке", поэтому очень хотел сыграть Геральта, когда узнал о кастинге в проект.

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