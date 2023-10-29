В сером платье без белья: сестра Майли Сайрус посетила благотворительный вечер

Младшая сестра певицы Майли Сайрус выбрала для светского выхода трикотажное серое макси-платье, под которое не надела бюстгальтер. У нее был насыщенный макияж с акцентом на глаза и губы, почти обесцвеченные брови и очень длинные волосы были собраны резинками.

Ноа Сайрус / Фото: Associated Press

Ноа Сайрус / Фото: Associated Press

Ной посетила мероприятие GLSEN Rise Up. И с удовольствием позировала на красной дорожке фотографам.

Ноа Сайрус / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы показывали, как Ноа в вязаной шапке-балаклаве пришла на модное шоу и привлекла к себе внимание.

Ноа Сайрус / Фото: Associated Press

Ноа Сайрус / Фото: Associated Press

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