В сером платье и пальто: Екатерина Кухар показала образ, в котором пришла на работу

Прима-балерина продемонстрировала скромный аутфит.

Екатерина Кухар опубликовала в Instagram фотографии, на которых продемонстрировала свой скромный повседневный лук, в котором она пришла на работу. Балерина сочетала серое длинное платье с графитовым стильным пальто. Волосы она распустила и сделала нежный макияж. Лаконичные серьги завершили аутфит примы-балерины.

Екатерина Кухар / Instagram Екатерины Кухар

В посте Екатерина сообщила, что она во главе Киевского государственного профессионального хореографического колледжа подписала меморандум с Национальной детской специализированной больницей "Охматдет".

Екатерина Кухар / Instagram Екатерины Кухар

"Это новая страница в здоровой жизни колледжа @ksbc_official, отныне каждый из учеников будет знать, куда бежать, как при насморке, так и при других вопросах в отношении здоровья и поддержания организма. Отныне, каждый ребенок имеет право на: прохождение диспансеризации 2 раза в год; посещение психолога; посещение массажиста, поддержку медицинской комиссии при поступлении в колледж.

Екатерина Кухар / Instagram Екатерины Кухар

Долгие годы никто не брал ответственность за самое важное — здоровье. Медицинские справки из разных медицинских учреждений, контроль здоровья вызвали сомнения. Знать, что твои дети под крылом таких профессионалов — это счастье! И как руководитель, и сердцем, как мама, буду спокойна и уверена в каждом па! Продолжаем покорять вершины и дальше — больше!"- написала Кухар.

Напомним, ранее балерина продемонстрировала образ, в котором она предстала в роли судьи в первом эфире 5-го сезона шоу "Танцы со звездами". На Кате было красное ассиметричное платье с драпировкой на одно плечо. С одной стороны на талии наряд украшала аппликация белого цветка.

Екатерина Кухар / Instagram Екатерины Кухар

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