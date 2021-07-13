В сером платье с пикантным декольте: эффектная Меган Фокс прогулялась по Лос-Анджелесу

35-летняя актриса попала под прицел уличных фотографов.

В последнее время Меган Фокс папарацци встречают только в компании ее бойфренда, 31-летнего музыканта Machine Gun Kelly. Но в этот день звезда дефилировала по улице без него.

Одета Фокс была в обтягивающее платье цвета мокрого асфальта с глубоким вырезом на декольте и обута в белые босоножки на высоких шпильках и с завязками. В руках актриса несла маленькую черную сумку на короткой ручке и мобильный телефон. Ее длинные черные волосы были распущены, а на лице был насыщенный макияж глаз и красная помада на губах.

Меган Фокс / Getty Images

Какая Меган Фокс в обычной жизни мало кто видит, на публике знаменитость всегда появляется стильно одета и обязательно с мейк-апом. Прошли те времена, когда мать троих детей встречали во время прогулки с отпрысками в Лос-Анджелесе.

Меган Фокс / Getty Images

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Меган Фокс с бойфрендом Machine Gun Kelly (9 фото)

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