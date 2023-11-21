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В сером платье со стразами: Пэрис Хилтон позировала на красной дорожке в гламурном наряде

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
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В сером платье со стразами: Пэрис Хилтон позировала на красной дорожке в гламурном наряде

Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

В этот раз звезда надела довольно лаконичное платье для себя.

Голливудская светская львица и телезвезда Пэрис Хилтон посетила светское мероприятие в Лос-Анджелесе - вечеринку GQ "Мужчина года". На красную дорожку Пэрис вышла в асимметричное макси платье от бренда Stella McCartney.

Пэрис Хилтон / © Associated Press
Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

Платье было серым полностью украшено стразами. Также наряд украшала небольшая драпировка на декольте. Дополнила наряд знаменитая блондинка французским маникюром, серебряными туфлями и лаконичной прической с легкими локонами. Макияж Пэрис традиционно для себя сделала гламурным и ярким.

Перед камерами Хилтон также эффектно демонстрировала огромный бриллиант на руке.

Пэрис Хилтон / © Associated Press
Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

А еще совсем недавно Хилтон показала на гала-вечере LACMA Art + Film, который прошел в Лос-Анджелесе в Музее искусств, платье за 5 тысяч долларов от бренда, который также очень любит Кейт Миддлтон - жена британского принца Уильяма.

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Дата публикации
Просмотры
100
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