В сером полосатом костюме: стильная Кара Делевинь на светской вечеринке с коллегами

32-летняя британская модель посетила гламурное светское мероприятие бренда L'Oréal. Она уже много лет является послом этого косметического бренда.

Для мероприятия Кара выбрала не платье, а удобный и стильный костюм от бренда Celine, который был серого цвета и в полоску.

Кара Делевинь / Фото: Getty Images

Модель надела пиджак поверх белой рубашки на пуговицах, заправив только одну сторону за пояс своих немного расклешенных брюк. Образ дополнили лаконичные босоножки с ремешками, красивая укладка локонами и нюдовый макияж.

Она выглядела сенсационно, но пришла на это событие не одна. Также перед фотографами блистали коллеги Кары - Хелен Миррен, Эль Фэннинг, Энди Макдауэлл и Эйджа Наоми Кинг.

Кара Делевинь, Хелен Миррен, Эль Фэннинг, Энди Макдауэлл и Эйджа Наоми Кинг / Фото: Getty Images

Ранее Кара также принимала участие в мероприятии L'Oréal, которое проходило в Париже во время Недели моды. Бренд тогда провел шоу Le Défilé L'Oréal Paris – Walk Your Worth во время которого она вышла на подиум в красных трусах и жакете на голое тело.

Кара Делевинь / Фото: Getty Images

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