В сером свитере и без бюстгальтера: смелая Аманда Холден сверкнула сосками

Британская радиоведущая, как всегда, появилась на улицах города без белья.
Аманда Холден попала в объективы папарацци в Лондоне, когда вышла из студии Global Radio, где она ведет утреннее шоу на Heart Breakfast.
Знаменитость выглядела красиво. На ней была кожаная коричневая юбка миди и серый свитер с пикантным вырезом и золотой цепочкой, под котороым не было бюстгальтера, и она сверкала сосками.
Лук Аманда дополнила пальто верблюжьего цвета и коричневыми кожаными высокими сапогами на шпильках. В руке она несла большую коричневую сумку.
У Холден была укладка "Текстура", солнцезащитные очки на лице и белый маникюр.
Напомним, Аманда Холден для съемок восемнадцатого сезона Britain's Got Talent выбрала гламурное розовое платье от бренда David Koma с соблазнительным декольте.
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