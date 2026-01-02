- Дата публикации
-
Категория
Шоу-бизнес
В сером свитере с V-образным вырезом и на каблуках: Анджелина Джоли во время благотворительной поездки
Американская актриса и посол доброй воли UNICEF в сдержанном образе появилась перед фотографами.
Анджелина Джоли посетила пограничный переход Рафах на границе с сектором Газы. Там она ознакомилась с работой гуманитарной инфраструктуры.
Актриса появилась там в сером свитере свободного кроя с V-образным вырезом, черных широких брюках и черных ботильонах на устойчивых высоких каблуках.
У Джоли были распущенные волосы, макияж с акцентом на глазах и лаконичные серьги в ушах.
