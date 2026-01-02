ТСН в социальных сетях

В сером свитере с V-образным вырезом и на каблуках: Анджелина Джоли во время благотворительной поездки

Американская актриса и посол доброй воли UNICEF в сдержанном образе появилась перед фотографами.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Анджелина Джоли

Анджелина Джоли / © Associated Press

Анджелина Джоли посетила пограничный переход Рафах на границе с сектором Газы. Там она ознакомилась с работой гуманитарной инфраструктуры.

Анджелина Джоли / © Associated Press

Анджелина Джоли / © Associated Press

Актриса появилась там в сером свитере свободного кроя с V-образным вырезом, черных широких брюках и черных ботильонах на устойчивых высоких каблуках.

Анджелина Джоли / © Associated Press

Анджелина Джоли / © Associated Press

Анджелина Джоли / © Getty Images

Анджелина Джоли / © Getty Images

У Джоли были распущенные волосы, макияж с акцентом на глазах и лаконичные серьги в ушах.

Анджелина Джоли / © Associated Press

Анджелина Джоли / © Associated Press

Напомним, Анджелина Джоли в черном бархатном платье с тонкими бретелями сияла на красной дорожке в рамках Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

