В сером свитере с V-образным вырезом и на каблуках: Анджелина Джоли во время благотворительной поездки

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли посетила пограничный переход Рафах на границе с сектором Газы. Там она ознакомилась с работой гуманитарной инфраструктуры.

Анджелина Джоли

Актриса появилась там в сером свитере свободного кроя с V-образным вырезом, черных широких брюках и черных ботильонах на устойчивых высоких каблуках.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли

У Джоли были распущенные волосы, макияж с акцентом на глазах и лаконичные серьги в ушах.

Анджелина Джоли

Напомним, Анджелина Джоли в черном бархатном платье с тонкими бретелями сияла на красной дорожке в рамках Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.