В сером топе без белья: Кайя Гербер попала под прицел папарацци

Кайя Гербер выглядела очень эффектно и была одета в обтягивающий серый топ, под который не стала надевать бюстгальтер и юбку-миди с разрезом сзади, дополнив свой лук светлыми мюлями на невысоких каблуках.

На запястье у Кайи были золотые часы, каштановые волосы девушка распустила, сделала макияж глаз и насыщенным блеском подчеркнула губы. Гербер направлялась в автомобиль и улыбалась, когда увидела фотографов, которые ее снимали.

Кайя Гербер / Фото: Getty Images

Также вместе с ней была замечена и ее мать Синди Кроуфорд. 58-летняя супермодель была в черном жакете и юбке плисе, в высоких черных сапогах на каблуках и на плече у нее висела черная сумка. Синди распустила волосы и сделала макияж, а у нее на шее сверкало золотое украшение в виде цепочки с медальйоном.

Синди Кроуфорд / Фото: Getty Images

Напомним, в прошлый раз мы видели Кайю в интересном наряде от Alaïa.

Читайте также: